Şevval Şahin yeni tatil rotasını açıkladı Etiler'de görüntülenen Şevval Şahin, Muğla'dan hızlı bir dönüş yaptı. Tatile devam edeceğini söyleyen Şahin, yeni rotasının ise bu defa Ege olmayacağını söyledi.

Eski Türkiye Güzeli Şevval Şahin, yaz sezonunu Muğla'da açtı. Muğla'da arkadaşlarıyla tatil yapan Şahin, objektiflere yakalandı.

Muğla dönüşü ise Etiler'de görüntülenen Şahin, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Etiler'de görüntülenen Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte yaptığı Muğla tatili ile ilgili "Çok keyif aldık. Yarın sabahtan da uçağım var. Ibiza'ya uçuyorum. Bir süre orada olacağım. Tatil yapacağım." dedi

"Çekerken haber verseydiniz" dedi

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; basın mensuplarının kendisini çektiğini fark edince "Keşke haber verseydiniz" diyen Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte yaptığı Muğla tatili hakkında konuştu.

Şevval Şahin, "Çok güzel geçti, çok keyif aldık. Yarın sabahtan da uçağım var. Ibiza'ya uçuyorum. Bir süre orada olacağım. Tatil yapacağım" ifadelerini kullandı.

Şevval Şahin, daha sonra arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyerek hızlı adımlarla oradan ayrıldı.