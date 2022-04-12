Şevval Şahin yine kendine güldürdü

Instagram hesabını aktif kullanan Şevval Şahin, yine sosyal medyada dalga konusu oldu.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, yine sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı.

400 bini aşkın takipçili Instagram hesabını aktif olarak kullanan manken, dün akşam beğendiği bir kutu ekleri takipçileriyle paylaştı.

Ekler diyemedi

Şevval Şahin yaptığı bu paylaşıma, "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair delireceğim bütün kutuyu şimdi bitirebilirim." notunu düştü. Şahin'in eklere "eclair" demesi sosyal medyada gündem oldu.

Şahin'in paylaşımına takipçileri yorum yağdırdı. Takipçileri mankene, "Şimdiki moda da yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmak sanırım", "İngilizcemi övmeye çalışırken ben" şeklinde yorum yağdırdı.