Amerika sokaklarında dans eden Şevval Şahin, kilosu yüzünden eleştirildi.

Pandemi döneminde katıldığı partilerle konuşulan ve bir süredir yurt dışında tatil yapan Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in son paylaşımı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tescilli güzel Şahin, pembe elbisesiyle Miami sokaklarında dans etti.

Şahin, o anlarını Instagram hesabından yayınladı.

TAKİPÇİLERİ BEĞENMEDİ: İSKELET ŞOV

Paylaşıma kısa sürede binlerce yorum yağarken, zayıflığı ile dikkat çeken Şahin eleştirilerin hedefi oldu.

Videonun altına, "İskelet şov", "Az yemek ye, bacağın kırılacak gibi" ,"Çok zayıfsın, biraz kilo al", "Ben ne izledim böyle", "Yeşil uzaylı dansı" şeklinde yorumlar geldi.

Şevval Şahin'den sokak dansı