Şevval Şahin'den tatil pozları

Model olan Şevval Şahin, bikinili paylaşımlarıyla tartışma konusu oldu.

Pandemi döneminde düzenlediği partiler ile gündem olan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, tatil için Bali'ye gitti.

Instagram üzerinden sık sık paylaşım yapan Şevval Şahin, son paylaşımıyla ise oldukça dikkat çekti.

Mavi bikinisiyle poz veren Şahin, takipçilerini ikiye böldü.

FİT-ZAYIF TARTIŞMASI

Paylaştığı karelerde fiziği ile gündeme gelen Şahin için “Çok fit” diyenler kadar "Çok zayıf" yorumunu yapanlar da oldu.

Şevval Şahin bikinili pozlarını eleştirenlere tepki gösterdi VİDEO

ŞEVVAL'DEN TEPKİ: KİLO ALMAYACAĞIM, SİZENE

Şahin ise gelen yorumların ardından açıklamada bulundu.

Instagram üzerinden video paylaşan model, "Sizene, gerçekten sizene. Bali'deyim yazlık bir yerdeyim, ajansım için bikinili fotoğraf çekimi yaptım daha çok da yapacağım. Kışlıklarla mı çekim yapayım Bali'de. Yok işte sen hiç yemiyor musun, kilo al, Türk kadını etli olur, hayır almayacağım kilo." sözleriyle eleştirilere tepki gösterdi.