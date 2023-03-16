Şevval Şahin'den tulumlu poz Ünlü manken Şevval Şahin, sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı.

Yaptığı her açıklamada gündem olmayı başaran ünlü model Şevval Şahin, cesur tarzıyla da konuşulmayı biliyor.

23 yaşındaki ünlü model, bu defa sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı ve göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti.

Şahin'in cesur pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

"Sıcak bir saniye"

Şahin'in 'Sıcak bir saniye' notu ile paylaştığı fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel, Londra'da moda eğitimi aldı.