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Şevval Şahin'in eğlencesi tepki gördü

Şevval Şahin'in eğlencesi tepki gördü

Tüm Türkiye Akdeniz ve Ege’de çıkan orman yangınları için seferber olurken, 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in Kapadokya’da düzenlenen bir partide eğlenmesi tepkilere neden oldu.