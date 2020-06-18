Şevval Şahin'in kedisi

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2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, 20 bin TL'lik kedisiyle poz verdi.

Sevgilisiyle Miami’de tatil yapan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in poz verdiği Bengal kedisinin fiyatı 20 bin TL.

Yazılım mühendisi olan sevgilisi Yiğit Marcus Aralile ABD Miami’de tatil yapan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

"DAHA MUTLU OLAMAZDIM"

Kraliçe önceki gün de yeni aldığı Bengal kedisiyle poz verdi. Bu pozun altına “Bebek leoparla tanışın. Birbirimize alışıyoruz. Daha mutlu olamazdım” yazdı.

Bengal kedisinin ABD fiyatı 1500-3000 dolar (20 bin TL) arası değişiyor.