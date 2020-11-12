Şevval Şahin'in küvet pozu

Pandemi sürecinde yaptıkları partilerle eleştiri oklarının hedefi olan Şevval Şahin, sosyal medyadan paylaştığı küvet pozuyla yeniden gündeme geldi.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, pandemi döneminde sevgilisi Yiğit Marcus Aral’la yaptığı partilerle olay yaratmıştı.

Düzenlendikleri etkinliklerin koronavirüs partisi olarak anılmasının haksızlık olduğunu söyleyen Şahin, katıldığı programlarla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Partilerinde abartıldığından daha az vaka olduğunu belirten Türkiye güzeli, katıldığı YouTube kanalında yarı İngilizce yarı Türkçe konuşmasıyla tepkilerin odağındaki isim olmuştu.

"TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Konuşmasını eleştirenlere “Türk olmaktan gurur duyuyorum.” diyerek cevap veren Şahin, 'Sorgu Sual' programında “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, “Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?” sorularına yanıt verememiş ve gerilmişti.

Kültürel lince maruz kaldığı öne sürülerek destek gören Şevval Şahin, Miami’ye sevgilisinin yanına gitti.

Son yaşadıklarından dolayı çok üzgün ve kırgın olduğunu ifade eden Şahin, Miami’deki mutluluğunu yaptığı paylaşımlarla gösterdi.

"BANA DAHA ÇOK KÖPÜK VERİN"

Son olarak sosyal medyadan küvet pozunu yayınlayan Şahin, paylaşımına, “Bana daha çok köpük verin” notunu ekledi.

Ünlü modelin fotoğrafında yüzüne uyguladığı maske de dikkatlerden kaçmadı.