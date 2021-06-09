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    Şevval Sam, annesi Leman Sam'la fotoğraf paylaştı

    Sosyal medyada aktif olan ünlüler arasında yer alan Şevval Sam, bu sefer annesi Leman Sam’la poz verdiği fotoğrafı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 08:53
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    Şevval Sam, annesi Leman Sam'la fotoğraf paylaştı

    Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender karakteriyle konuşulan Şevval Sam, sosyal medyanın en aktif ünlü isimlerinden.

    LEMAN SAM'LI FOTOĞRAF

    Sezon finali yaptıktan sonra dizinin kadınları ile yaptığı tekne turundan yaptığı bikinili paylaşımlarla gündemden düşmeyen güzel oyuncu, bu sefer annesi ile birlikte olduğu fotoğrafını paylaştı.

    Usta sanatçı Leman Sam’ın kızı Şevval Sam, annesi ile birlikte olan fotoğrafını “Lemanne’ye bakınca.. Benim genler sağlam” notuyla paylaştı. Sanatçının fotoğrafı 100 binden fazla beğeni aldı.

    Şevval Sam, annesi Leman Sam la fotoğraf paylaştı #1

    Şevval Sam, annesi Leman Sam la fotoğraf paylaştı #2

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