Şevval Sam, gençlik sırrını verdi Geçtiğimiz günlerde yer aldığı bir projenin gecesinde sevgilisiyle görüntülenen Şevval Sam, genç görünmesinin sırrını açıkladı.

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Altı sezon sonra final yapan 'Yasak Elma' dizisinin veda yemeğinde reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ile birlikte ilk kez görülen ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, muhabirlerin özel hayatıyla ilgili sorularına cevap vermiş ve aşk iddialarını doğrulamıştı.

49 yaşındaki ünlü isim, önceki gün katıldığı programda çok merak edilen gençlik sırrını verdi.

Sam, iyi görünmesinin sırrını şöyle açıkladı:

"İyimser bir yapıya sahibim"

"İyimser bir yapıya sahibim. Elbette hayatım güllük gülistanlık değil ama iyimser kalmaya çalışıyorum.

"Makineme iyi bakıyorum"

20’li yaşların sisli dönemine geri dönmeyi istemem ama kendi makineme iyi bakarak bu yaşlarda 20’li yaşların enerjisini yaşıyorum."