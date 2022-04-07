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    Şevval Sam: Hamileyken devamlı dua ettim

    Şevval Sam, oğlu Tarık Emir Tekin hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 15:26
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    Şevval Sam: Hamileyken devamlı dua ettim

    Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, "Fatih Altaylı ile Bire Bir" yayınına konuk oldu.

    Samimi açıklamalarda bulunan Şevval Sam, kendisi gibi oyuncu olan oğlu Tarık Emir Tekin'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

    "Enerjim çok yüksek"

    Sam, "Yaşam enerjim çok yüksek. İnsanı genç yapan nedir aslında; hevesi, merakı, enerjisi... Yüksek beklentileri olan bir insan değilim, çok kolay mutlu olabiliyorum. Beni hala heyecanlandıran şeyler var yaşamımda." dedi.

    "Dilimi pozitife çevirdim"

    Eskiden daha sert cümleler kurduğunu belirten ünlü oyuncu, "Dilimi artık daha tatlı, anlaşılır ve pozitife çevirdim. Ubuntu diye bir felsefe var. Bir kabilede bir suçluyu alıyorlar ve ona güzel özelliklerini söylüyorlar. Aslında bu aynı zamanda yüreklendirici ve iyiliğe yönlendirici bir felsefe. İyi tarafları beslemek lazım. Empati geliştirici ve hassasiyet uyandırıcı cümleler kurmakta fayda gördüm. Bu yüzden dilimi biraz değiştirdim. Hassasiyetlerim ve durduğum yer yine aynı." ifadelerini kullandı.

    Sam, Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Tarık Emir Tekin hakkında da konuştu.

    "Çok entelektüel bir çocuk"

    Sam, "Babasına çok benziyor. 9 ay boyunca dua ettim, 'Kime benzerse benzesin ama içi bana benzesin.' diye. Çünkü 'Büyüdüğü zaman onunla iyi arkadaş olmak istiyordum.' diyordum. Bana hiç benzemiyor ama ruhu bana çok benziyor. Çok entelektüel bir çocuk. Samimi ve gerçek ama bir yandan da aşırı cool. 23 yaşında anne oldum, onunla büyüdüm sayılır. Hayranlık duyuyorum. O da oyuncu oldu. Bu konuyla ilgili okuması, izlemesi konusunda ayrıca hayranlık duyuyorum. Metin futbolcuydu ama o sanata daha yatkın oldu." ifadelerini kullandı.

    Şevval Sam: Hamileyken devamlı dua ettim #1

    Şevval Sam: Hamileyken devamlı dua ettim #2

    Şevval Sam: Hamileyken devamlı dua ettim #3


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