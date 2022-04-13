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- Şevval Sam, Leman Sam'ın saçını ördü
Şevval Sam, Leman Sam'ın saçını ördü
Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, annesi Leman Sam'ın saçlarını ördüğü anları Instagram hesabından yayınladı.
- Haber Merkezi
- 13.04.2022 - 15:03
- Güncelleme : 13.04.2022 - 15:20
"Yasak Elma" dizisinde 'Ender' karakteri ile büyük beğeni toplayan Şevval Sam, önceki akşam Cihangir’de bir mekânda annesi Leman Sam ile buluştu.
Anne-kız yemek yedikten sonra Şevval Sam, Leman Sam'ın saçlarını örmeye başladı.
"Annem benim her şeyim"
O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Sam, “Annem okul yıllarımda benim saçlarımı çok ördü şimdi sıra bende. Annem benim her şeyim.” dedi.