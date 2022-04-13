Şevval Sam, Leman Sam'ın saçını ördü

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, annesi Leman Sam'ın saçlarını ördüğü anları Instagram hesabından yayınladı.

"Yasak Elma" dizisinde 'Ender' karakteri ile büyük beğeni toplayan Şevval Sam, önceki akşam Cihangir’de bir mekânda annesi Leman Sam ile buluştu.

Anne-kız yemek yedikten sonra Şevval Sam, Leman Sam'ın saçlarını örmeye başladı.

"Annem benim her şeyim"

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Sam, “Annem okul yıllarımda benim saçlarımı çok ördü şimdi sıra bende. Annem benim her şeyim.” dedi.