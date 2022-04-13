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    Şevval Sam, Leman Sam'ın saçını ördü

    Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, annesi Leman Sam'ın saçlarını ördüğü anları Instagram hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 15:20
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    Şevval Sam, Leman Sam'ın saçını ördü

    "Yasak Elma" dizisinde 'Ender' karakteri ile büyük beğeni toplayan Şevval Sam, önceki akşam Cihangir’de bir mekânda annesi Leman Sam ile buluştu.

    Anne-kız yemek yedikten sonra Şevval Sam, Leman Sam'ın saçlarını örmeye başladı.

    "Annem benim her şeyim"

    O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Sam, “Annem okul yıllarımda benim saçlarımı çok ördü şimdi sıra bende. Annem benim her şeyim.” dedi.

    Şevval Sam, Leman Sam ın saçını ördü #1

    Şevval Sam, Leman Sam ın saçını ördü #2


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