Şevval Sam, Prenses’le tatilde

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, karavanıyla tatile çıktı.

lde Koronavirüs salgını sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler karavanla tatile çıkıyor.

"PRENSES HAK ETTİ"

Şevval Sam, tatil için Marmaris’i tercih etti. Prenses adını verdiği karavanıyla uzun bir tatile çıktığını söyleyen şarkıcı, “Prenses’i tatile götüreyim dedim. O da hak etti artık. Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı bir karavanla gezmeyi istiyorum. İnsan böyle daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum” şeklinde konuştu.

Sam, geçtiğimiz yıl arkadaşının satılığa çıkardığı eski bir karavanı almıştı. İçi dökülen karavanı elden geçiren sanatçı, her detayıyla tek tek ilgilendi.