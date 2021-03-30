Şevval Sam, yıllar önce yaşadığı ölümlü kazayı anlattı

Şevval Sam, yıllar önce aynı araçla yaptığı ölümlü kazayla ilgili sessizliğini bozdu.

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, 17 yıldır kullandığı karavan minibüsünün başında boyama yaparken, Cihangir’de görüntülendi. Sam, 2005 yılında aynı karavanla ölümlü trafik kazasına karışmasıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu.

8/8 KUSURLU

47 yaşındaki Sam, Manisa’nın Akhisar ilçesinde 2005’te yaşanan kazada; o tarihte 79 yaşında olan Adem Genbaşı’nın kullandığı motosikletle çarpıştığını, ancak yaşlı adamın 8/8 kusurluğu olduğunu ifade etti.

"TERS YÖNDEN GELİYORDU"

Yıllar sonra ölümlü kazayla ilgili konuşan Şevval Sam, "2005'te yaşandı böyle bir hadise. Çok üzücü ama 8/8 karşı taraf kusurluydu. Hem ters yönden geliyordu hem kırmızı ışıkta geçiyordu, kaskı ve ehliyeti yoktu. Yaşlı bir amca 79 yaşında Adem Amca, bir gözü de görmüyordu.

"BEN VESİLE OLDUM"

Benim yapacağım bir şey yoktu, o bana çarptı. Bazı şeylerin önüne geçilmiyor. Böyle bir şeye vesile olmuş gibi oldum ama benim tabii suçum yok. Üzerinden 16 yıl geçti. Bundan başka kazam olmadı. Bunda da suçum yoktu, olsa bedelini öderdim" ifadelerini kullandı.