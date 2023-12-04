Şevval Sam'a bakan bir daha baktı! Yıllara meydan okuyor... Yan Oda dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Şevval Sam, katıldığı gecede siyah elbisesiyle hayranlarının beğenisini kazandı.

ensonhaber.com

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender Çelebi karakteriyle ününe ün katan Şevval Sam, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yan Oda dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ve bir yandan müzik çalışmalarını da sürdüren Sam, Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katıldı.

Törende siyah bir elbise tercih eden Sam, güzelliği ve formuyla dikkatleri de üzerine çekmeyi başardı.

İşin sırrını açıkladı

"Spor falan yapamıyorum ama kendi beslenmeme dikkat ediyorum. İyi beslenmeye çalışıyorum." diyen 50 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, törende fit görünümüyle büyük beğeni topladı.

Göğüs dekoltesiyle adından söz ettiren Şevval Sam, daha önce "Mevsiminde çıkan sebzeleri evde pişiriyorum ve sebze ağırlıklı besleniyorum." demişti.