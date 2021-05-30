Şevval Sam’ın bikinili paylaşımına beğeni yağdı

‘Yasak Elma’ dizisinin oyuncusu Şevval Sam, rol arkadaşı Eda Ece’nin çektiği bikinili karesini 48 notuyla paylaştı. Şevval Sam'ın paylaşımını çok sayıda beğeni aldı.

2018 yılından beri ekranda olan 'Yasak Elma' dizisinin yıldızları tatile çıktı.

Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Şevval Sam, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu, haftalık kiralama bedeli 10 bin euro (yaklaşık 105 bin TL) olan Arma isimli lüks guletle mavi tura çıktı.

Tatilden sık sık pozlarını paylaşan oyuncular, sosyal medyayı adeta sallıyor.

YAŞITLARINA MEYDAN OKUDU

Son olarak Şevval Sam’dan bikinili poz geldi. Eda Ece’nin çektiği kareyi 48 notuyla paylaşan Sam, fiziğiyle gençlere taş çıkarırken yaşıtlarına da adeta meydan okudu.

Oyuncu paylaşımına, "Bir bikinili fotoğrafım, benim de olmasın mı?" notunu düştü.

Yaklaşık 200 bin beğeni alan paylaşımın altına Şevval Sam'ın meslektaşları da övgüler yağdırdı.