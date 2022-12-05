Şevval Sam'ın oğluna bakışı gündem oldu

Şevval Sam'ın, Tarık Emir Tekin ödül alırken oğluna hayran hayran bakması sosyal medyayı salladı.

48. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, 'Yıldızı Parlayanlar' ödülüne layık görüldü. Genç oyuncu sahneye ödülünü almak için çıktığında, annesinin bakışları ise sosyal medyayı salladı.

Gecenin ilerleyen dakikalarında En İyi Halk Müziği Kadın Şarkıcı ödülünü kazanan Şevval Sam, oğlu sahnedeyken oğluna öyle duygu yüklü baktı ki o anlar sosyal medyanın da en çok konuştuğu anlar oldu.

"Annen sana kurban olsun"

O anları görenler "Okul gösterisinde çocuğunu izleyen anne hali çok tatlı", "İçinden 'anan sana kurban olsun' diyor " yorumları yaptı.