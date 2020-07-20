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    Seyfi Dursunoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

    "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 14:04
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    Seyfi Dursunoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

    Söylediği kantolar ve özel şovlarıyla bir döneme damga vuran Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu’nun cenazesi Zincirlikuyu Camii’sinden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

    Deniz Seki, Gülben Ergen, Gökhan Sezen gibi birçok ismin yanı sıra sevenleri ve yakınları Dursunuğlu'nu ebediyete uğurladı.

    KADAVRA OLMAK İSTİYORDU

    Seyfi Dursunoğlu, bir röportajında bedeninin öldükten sonra kadavra olarak kullanılmasını istediğini söylemişti. Ancak Dursunoğlu’nun söz konusu bu isteğinin vasiyetinde yer almadığı, sadece programdaki röportajında söylediği belirtildi.

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