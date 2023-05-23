Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında karar çıktı

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“Huysuz Virjin” karakterini yaratan ve 87 yaşında yaşamını yitiren Seyfi Dursunoğlu, mirasının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) geçmesini vasiyet etmişti.

Vasiyetnameye göre sanatçının Üsküdar Kandilli’deki evi ile bankalardaki paraları derneğe kaldı.

Ancak bu vasiyet, ölümünün hemen ardından yerine getirilemedi.

Nedeni ise yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam’ın açtığı dava oldu.

İkili adına açılan ‘vasiyetnamenin iptali’ davasında karar çıktı.

İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, vasiyetin iptali davasını reddetti.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, yaptığı açıklamada mahkemenin kararını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Vasiyetnamesi ile evini ve bankadaki nakit birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayan değerli bağışçılarımızdan Seyfi Dursunoğlu’nun iki yasal mirasçısı tarafından derneğimize karşı açılan vasiyetnamenin iptali davası, İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Eğitimin ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının toplumsal gelişmemizde çok önemli payının olduğu bilinciyle yaptığı bağış ile gelecek kuşakların yolunu aydınlatan; Cumhuriyet’in kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine duyduğu inançla örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu’nu bir kez daha saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.