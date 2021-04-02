Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında masraf krizi

Dursunoğlu’nun mirasını bağışladığı ÇYDD’nin masraf talebi mahkemece yerine getirilmedi.

Huysuz Virjin karakterini yaratan 87 yaşında yaşamını yitiren Seyfi Dursunoğlu, mirasının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) geçmesi için vasiyet etmişti.

Vasiyetnameye göre sanatçının Üsküdar Kandilli’deki evi ile bankalardaki paraları derneğe kaldı. Ancak bu vasiyet henüz yerine getirilemedi.

VASİYETNAMENİN İPTALİ İSTENİYOR

Nedeni ise, yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam’ın açtığı dava oldu. İkili adına açılan ‘vasiyetnamenin iptali’ davası devam ederken ÇYDD de tereke tespit davası açtı. Tereke davasına ilişkin önceki gün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

TEREKE İDARE MEMURU DEĞERLENDİRECEK

Dosyada yer alan bilgilere göre, mahkeme heyeti Kandilli’deki evde keşif yaptı. Keşfe ilişkin hazırlanan rapor dosyaya girdi. Duruşmada, ÇYDD avukatı, tereke için birtakım harcamalar yaptıklarını, bu harcamaların Dursunoğlu’ndan geriye kalan paralardan karşılanmasını talep etti. Mahkeme başkanı, söz konusu talebi tereke idare memurunun değerlendirmesine karar verdi.