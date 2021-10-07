Seyhan Şaşko anne oldu

Spor spikeri ve sunucu Seyhan Şaşko, oğluna bugün kavuştu.

Geçtiğimiz mart ayında meslektaşı Ersin Düzen ile nikah masasına oturan spor spikeri ve sunucu Seyhan Şaşko, bugün doğum yaptı.

Müjdeli haberi Düzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

"HAYATIMIZA HOŞ GELDİN OĞLUM"

Ersin Düzen, şu ifadeleri kullandı:

“Oğlumuz Asil Han Düzen doğdu❤️ Bana dünyanın en güzel hediyesini veren, tarifi imkansız duygular yaşatan kıymetli eşim Seyhan Şaşko ile birlikte, ülkesini seven, vicdanlı, çalışkan, saygılı, dürüst bir evlat yetiştirmek için gayret edeceğiz. Hayatımıza hoş geldin oğlum.”