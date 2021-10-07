Euro
10.3651
0.87%
Dolar
8.9596
0.95%
Altın
505.48
0.96%
Borsa
1.398
0.08%
Bitcoin
483.620
1.35%
EXEN Coin
20.71
-0.71%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Seyhan Şaşko anne oldu

    Spor spikeri ve sunucu Seyhan Şaşko, oğluna bugün kavuştu.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 14:40
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 14:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seyhan Şaşko anne oldu

    Geçtiğimiz mart ayında meslektaşı Ersin Düzen ile nikah masasına oturan spor spikeri ve sunucu Seyhan Şaşko, bugün doğum yaptı.

    Müjdeli haberi Düzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

    "HAYATIMIZA HOŞ GELDİN OĞLUM"

    Ersin Düzen, şu ifadeleri kullandı:

    “Oğlumuz Asil Han Düzen doğdu❤️ Bana dünyanın en güzel hediyesini veren, tarifi imkansız duygular yaşatan kıymetli eşim Seyhan Şaşko ile birlikte, ülkesini seven, vicdanlı, çalışkan, saygılı, dürüst bir evlat yetiştirmek için gayret edeceğiz. Hayatımıza hoş geldin oğlum.”

    Seyhan Şaşko anne oldu #1Seyhan Şaşko anne oldu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir