Seyhan Soylu cezaevine girdi

Yeşim Salkım, Seyhan Soylu ve Murat Övünç’ün kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığını iddia ederek İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Şarkıcı Yeşim Salkım, 'Sisi' adıyla tanınan Seyhan Soylu hakkında iki aylık tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuş, mahkeme ise dosyanın incelenerek, kararın dosya üzerinden verilmesine hükmetmişti.

KARARA UYMADI

Seyhan Soylu’ya, Salkım’ın aldırdığı koruma kararına uymama gerekçesiyle 4 günlük hapis cezası verildi. Savcılık, Seyhan Soylu’ya yönelik kararın infazı için harekete geçti. Soylu, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü

"4 GÜNLÜK TATİL"

Cezaevine götürülen Soylu, "Susturma kararına uymadığım için de zorlama hapsi alındı. 4 gün tatil yapacağım çok da önemli değil. Kendinize iyi bakın. Tek üzüldüğüm nokta köpeğimden ayrılmam ve sevgilimle özgürce yazışamayacak olmam." dedi.

Soylu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 gün cezasını çekmek üzere cezaevine yerleştirildi.

SALKIM TEŞEKKÜR ETTİ

Yeşim Salkım ise “Öncelikle bu davada emeği geçen avukatlara teşekkür ediyorum. Türk adaletine teşekkür ediyorum. Artık emsal teşkil edeceğini düşünüyorum. Çünkü hiçbirimizin sosyal medya üzerinden birbirimize hakaret etmeye, kötü söylemde bulunmaya hakkının olmadığını düşünüyorum. İyi ki oldu, iyi ki güzel bir sonuç aldık. Alacağımız iyi sonuçların daha arkası da gelecektir. Bu kazandığımız zaferi bütün Türk kadınları adına kazandığımıza inanıyorum. Hakarete uğramış bütün mağdur kadınlar adına kazandığımızı düşünüyorum teşekkür ederim.” dedi.