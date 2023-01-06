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    Şeyla Halis'in son hali

    Cennet Mahallesi dizisinde Menekşe karakterine hayat veren Şeyla Halis son hali gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 09:23
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    Şeyla Halis'in son hali

    Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şeyla Halis, bir dönem reyting rekorları kıran Cennet Mahallesi’nde hayat verdiği Oynak Balina lakaplı Menekşe karakteriyle ünlendi.

    45 yaşında

    16 yıl önce yayınlanan dizide Menekşe karakteri izleyiciler tarafından çok sevilmişti. Şimdilerde 45 yaşında olan Halis, son haliyle dikkat çekti.

    2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi Show TV ekranlarında yayınlanmış ve yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

    Şeyla Halis in son hali #1

    Şeyla Halis in son hali #2


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