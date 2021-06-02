Şeyma Subaşı 3 aylık hamile

Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, ikinci kez anne oluyor.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uzun zamandır aşk yaşayan Şeyma Subaşı, birlikteliklerini evlilikle taçlandıracaklarını açıklamıştı.

BEBEK GELİYOR

Alsaloussi ile düğün hazırlığı yapan Subaşı'nın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Subaşı, ikinci bebeğini de Türkiye'de doğurmayacak.

TAKİPÇİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ FARK ETTİ

Sosyal medyada 3.2 milyon takipçisi olan Subaşı, son paylaşımıyla çok konuşulmuştu. Her pozunda eliyle karnını gizlemeye çalışan Subaşı'nın bu hareketi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Şeyma Subaşı'nın takipçileri; "Hamile sanırım", "Göbek çıkmış", "Hamile gibi", "Kesin hamile", "Kilo da almış", "Hamile, el sürekli göbekte" şeklinde yorumlar yaptı.

Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden de Melisa adında bir kızı var.