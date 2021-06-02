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    Şeyma Subaşı 3 aylık hamile

    Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, ikinci kez anne oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 10:48
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    Şeyma Subaşı 3 aylık hamile

    Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uzun zamandır aşk yaşayan Şeyma Subaşı, birlikteliklerini evlilikle taçlandıracaklarını açıklamıştı.

    BEBEK GELİYOR

    Alsaloussi ile düğün hazırlığı yapan Subaşı'nın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Subaşı, ikinci bebeğini de Türkiye'de doğurmayacak.

    TAKİPÇİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ FARK ETTİ

    Sosyal medyada 3.2 milyon takipçisi olan Subaşı, son paylaşımıyla çok konuşulmuştu. Her pozunda eliyle karnını gizlemeye çalışan Subaşı'nın bu hareketi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Şeyma Subaşı'nın takipçileri; "Hamile sanırım", "Göbek çıkmış", "Hamile gibi", "Kesin hamile", "Kilo da almış", "Hamile, el sürekli göbekte" şeklinde yorumlar yaptı.

    Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden de Melisa adında bir kızı var.

    Şeyma Subaşı 3 aylık hamile #1

    Şeyma Subaşı 3 aylık hamile #2Şeyma Subaşı 3 aylık hamile #3

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