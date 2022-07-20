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    Şeyma Subaşı, ablası Kübra Açıl'la kavga etti

    Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 07:51
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 07:54
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    Şeyma Subaşı, ablası Kübra Açıl'la kavga etti

    Mısırlı sevgilisinden ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, bu aralar zor günler geçiriyor.

    Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir ortamda eski eşi Acun Ilıcalı ile nafaka ve kızının kimin yanında kalacağı konusunda tartışma yaşayan Şeyma Subaşı bu sefer de ablasıyla kavga etti.

    Eski eniştesiyle arası iyi

    İddialara göre; Şeyma Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı ile arası iyi olan ve kanalında çalışan ablası Kübra Açıl ile telefonda bağıra çağıra kavga etti. Şeyma Subaşı'nın ablasına “Hayatıma kimse karışamaz” diye bağırdığı iddiaları sosyal medyada yer aldı.

    Şeyma Subaşı, ablası Kübra Açıl la kavga etti #1

    Acun Ilıcalı ile yakın arkadaş olan Açıl'ın kardeşini özel hayatı nedeniyle uyardığı da gündeme geldi. Takvim'in haberine göre; Subaşı ise ablasına "Sen kim oluyorsun?" diyerek kızdı.

    "Ablamdan çekinirim"

    Şeyma Subaşı, daha önce verdiği bir röportajda "Ablamdan çok çekinirim bana bazen çok kızar hatta küser" gibi açıklamalarda bulunmuştu.

    Kübra'nın yeni kankası Çağla

    Acun Ilıcalı ile yakın dost olan Kübra Açıl'ın ünlü televizyonucunun son sevgilisi  Çağla Altunkaya ile de arası çok iyi.

    Şeyma Subaşı, ablası Kübra Açıl la kavga etti #2

    Eşi de Acun'la çalışıyor

    Bu arada Acun Ilıcalı, sahibi olduğu futbol takımında Kübra Açıl'ın eski futbolcu eşi Merthan Açıl'la da görev verdi.

    Şeyma Subaşı, ablası Kübra Açıl la kavga etti #3

    Şeyma Subaşı, ablası Kübra Açıl la kavga etti #4

    Şeyma Subaşı, ablası Kübra Açıl la kavga etti #5

    Şeyma Subaşı, ablası Kübra Açıl la kavga etti #6

    Şeyma Subaşı, ablası Kübra Açıl la kavga etti #7


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