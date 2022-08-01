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    Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'ya yorum yazdı

    Kızlarına düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün en küçük kızı Melisa'yla bir pozunu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 09:34
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    Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'ya yorum yazdı

    Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekanda kavga ettikleri gündeme gelen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı yine gündeme geldi.

    "Cennette bir melekle"

    Kavga etmediklerini söyleyen ve iddiaları yalanlayan Ilıcalı, son olarak kızı Melisa ile pozunu paylaştı. "Cennette bir melekle" notuyla pozunu paylaşan Acun Ilıcalı'ya beğeni yağdı.

    Acun Ilıcalı'nın bir süredir arasının açık olduğu söylenen Şeyma Subaşı ise bu poza tepkisiz kalmadı. Şeyma Subaşı, kızı ve eski eşinin pozuna hemen kalp emojisi koyunca olay oldu.

    Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ya yorum yazdı #1

    Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ya yorum yazdı #2


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