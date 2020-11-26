Şeyma Subaşı, ağzını bozdu

Şeyma Subaşı, fotoğrafına gelen yoruma küfürle karşılık verdi.

Ünlü televizyoncu Acun ılıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Miami'den paylaşımlarına devam ediyor.

Subaşı, sosyal medya hesabından haftalardır ayrı olduğu kızıyla ilgili paylaşım yaptı. Subaşı, yaptığı paylaşıma Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayla ilgili yorum yapan takipçisine küfür ederek cevap verdi.

"SON 5 GÜN"

Kızı Melisa'yı özleyen Subaşı, peş peşe anne-kız pozlarını paylaşarak "Son 5 gün. Lütfen annene geri dön ikizim, küçük kız kardeşim, bebeğim, kızım, her şeyim" notunu yazdı.

"PARALAR GELİYOR"

Bir sosyal medya kullanıcısı da "Geliyor derken paralardan bahsediyor" yorumu yapınca Subaşı sinirden deliye döndü.

"HEPİNİZ SALAKSINIZ"

Çok sinirlenen Subaşı, "Tam kuş beyinli ya, Sen ve senin gibi yorum yapan, konuşan ve düşünenler hepiniz salak ve kuş beyinlisiniz. İyi ki sizin gibilerle hiç karşılaşmıyorum ve aynı yerlerde bulunmuyorum.

KÜFÜR ETTİ

Hazımsız, mutsuz, doyumsuz, klavye kahramanları sizi kuş beyinliler. Cidden hala devam mı pis pis yorumlara, bi s..tirin gidin pprofilimden ya.." yazdı.