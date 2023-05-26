Şeyma Subaşı, balayında depreme yakalandı Eşi ile Japonya'da balayında olan Şeyma Subaşı, depreme yakalandığını açıkladı. Subaşı, "2 dakika öncesinden haber verdiler. Sallantıyı bayağı hissettik" ifadelerine yer verdi.

Acun Ilıcalı ile aşk yaşayan ve bu sayede tanınan Şeyma Subaşı, 1 yıl sonunda evliliğini bitirdi.

Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra Mısırlı İş İnsanı Mohammed Alsaloussi'ye gönlünü kaptıran Subaşı, yeniden evlendi.

Fas'ta görkemli bir düğünle dünyaevine giren Şeyma Subaşı, şu sıralar balayının tadını çıkarıyor.

Eşi ile birlikte lüks bir balayı yapan ve her anını sosyal medyadan yayınlayan Subaşı, depreme yakalandı.

Depreme Japonya'da yakalandı

Düğünü uzun süre gündemde kalan Subaşı, balayı için Japonya’ya gitti. Tatilin tadını çıkaran çift, bugün depreme yakalandı.

Japonya'da meydana gelen 6.1 şiddeti depreme kaldıkları otelde yakalanan Şeyma Subaşı, o anları da Instagram hesabından yayınladı.

Deprem sonrası konuşan Subaşı, "6.1 büyüklüğünde deprem oldu. 2 dakika öncesinden haber verdiler. Kaldığımız otel başka bir boyut zaten.

Sallantıyı bayağı hissettik ve durdu. Burada olağan bir şey. Bu nasıl bir ülke ya? Neyse... Bir süre şey söylenir de söylemeyeceğim." dedi.