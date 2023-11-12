Şeyma Subaşı dalga konusu oldu! Shop ile Fayansları yamulttu İkinci kez evlenen ve evliliği kısa süre Şeyma Subaşı son paylaşımıyla dalga konusu oldu. Photoshop'u abartan Subaşı, duvarları yamultunca sosyal medyanın diline düştü.

ensonhaber.com

Acun Ilıcalı ile yaşadığı hem aşk hem de evlilik sürecinde gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, ani bir kararla boşandı.

Subaşı boşanmasının ardından bu defa Mısırlı iş insanı Meedo ile evlendi. Masalsı bir düğünle dünyaevine giren Şeyma, aradığını bulamadı.

Acun Ilıcalı'dan sonra Meedo ile evlenen ve evliliğinde psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek boşanan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü.

Duvarı yamulttu

Miami'den İstanbul'a döndüğünü gecenin bir yarısı paylaştığı fotoğrafla dikkat çeken Şeyma Subaşı, Photoshop'u abarttı.

Duvar fayanslarını bile yamultan Şeyma Subaşı'nın bu detayı fark etmemiş olmasına ise çoğu kişi inanmadı.

'Miami'den sonra hala İstanbul saat dilimine uyum sağlamaya çalışıyorum... Jet lag gerçek!' yazdığı fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı dalga konusu oldu.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımına "Dikkat çekmek için rezil olmaya gerek yok" yorumları yağdı.