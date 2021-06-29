Şeyma Subaşı dolandırıldı mı? Meedo hakkında Subaşı'dan yeni açıklama

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı, dolandırıldığı iddialarıyla magazin gündemine geldi. Lüks hayatı sahte çıkan Medoo hakkında ilk açıklama Subaşı'dan geldi. İşte detaylar

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yaşadığı yeni aşkı herkese ilan ederken hayal kırıklığına uğradı.

Zengin bir iş insanı olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan Subaşı, yüzüğünün fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmiş, sevgilisinin parayı akıllıca yönettiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

İbiza'da evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, son olarak hamile olduğunu açıklamasından kısa bir süre sonra bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Magazin gündeminden düşmeyen Subaşı'nın hayallerini yıkan son olay ise Meedo ismiyle tanıttığı sevgilisinini dolandırıcı çıkması oldu.

Tüm paylaşımları kaldıran Subaşı, ilk açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Peki Şeyma Subaşı dolandırıldı mı? İşte ayrıntılar...

ŞEYMA SUBAŞI DOLANDIRILDI MI? İLK AÇIKLAMA...

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını yaptığı paylaşım ile doğrulayan Şeyma Subaşı "Dolandırıldı" iddialarına da yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün, ayrılığımın nedeni ile ilgili çıkan haberler tamamen asılsızdır. Beni arayan gazetecilere de söylediğim gibi 'biraz saygı gösterin.' Ayrılık doğru ama sebepleri bizde kalsın" açıklamasını yaptı.

Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama her şeyimsin, güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir nedeni var. İyiyim biz iyiyiz iyi! Tüm destek için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.