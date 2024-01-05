Şeyma Subaşı Dominik'e gitti! Pembe bikinisiyle verdiği pozlara yorum yağdı
ensonhaber.com

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, mayıs ayında nikah masasına oturduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile geçtiğimiz haftalarda boşanmıştı.

Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Dominik pozlarını paylaştı.

Pembe bikini giydi

Subaşı, uzun bir aradan sonra sahile indi. Pembe bikinisiyle poz verdi.

2 milyon takipçisi var

Subaşı, teknede ve sahilde çektirdiği bikinili pozlarını 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı'nın fit fiziğne yorum yağdı.