Şeyma Subaşı Dominik'e gitti! Pembe bikinisiyle verdiği pozlara yorum yağdı

ensonhaber.com
Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, mayıs ayında nikah masasına oturduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile geçtiğimiz haftalarda boşanmıştı.
Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Dominik pozlarını paylaştı.
Pembe bikini giydi
Subaşı, uzun bir aradan sonra sahile indi. Pembe bikinisiyle poz verdi.
2 milyon takipçisi var
Subaşı, teknede ve sahilde çektirdiği bikinili pozlarını 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı'nın fit fiziğne yorum yağdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış