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    Şeyma Subaşı fotoğrafları yeniden yükledi

    Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını arşivden çıkardı
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 12:42
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    Şeyma Subaşı fotoğrafları yeniden yükledi

    Mısırlı sevgilisi ile bir ayrılıp bir barışan Şeyma Subaşı geri adım attı. Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını Instagram sayfasına geri yükledi.

    Ibiza tatiline devam eden Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştı.

    TEKNE TURUNA ÇIKTILAR

    Ayrılık sonrası tekne turuna çıkan çifti arkadaşlarının paylaşımı ele verdi. Subaşı dün sevgilisi ve dostlarıyla yemekte bir araya geldi. Yan yana görüntülenen ikili 'her şey' yolunda mesajı verdi.

    Aralarındaki sorunları aşan çift eski günlerine geri döndü. Şeyma Subaşı sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları arşivden geri yükledi. Subaşı’nın bu hamlesi dikkatlerden kaçmadı.

    "İÇİM KAN AĞLASA DA.."

    Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile ayıldıktan sonra sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırmış kızı Melisa ile bir pozunu paylaşıp ‘Beni merak eden sevgili arkadaşlarım... İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor’ mesajı yazmıştı.

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    Şeyma Subaşı fotoğrafları yeniden yükledi #2Şeyma Subaşı fotoğrafları yeniden yükledi #3Şeyma Subaşı fotoğrafları yeniden yükledi #4

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