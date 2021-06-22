Şeyma Subaşı: Hamileyim

Aylardır hamile olduğu iddialarını yalanlayan Şeyma Subaşı, sonunda itiraf etti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi ünlü fenomen Şeyma Subaşı, yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi'den evlilik teklifi almıştı. Çiftin bu ani kararı hamile olduğu dedikodularına yol açmıştı.

İTİRAF ETTİ

Çıkan haberlerin ardından Subaşı, "Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten." sözleriyle iddiaları yalanlamıştı. Bir süredir hamilelik iddialarını yalanlayan Şeyma Subaşı, sonunda hamile olduğunu da kabul etti.

"HAMİLELİĞİN TADINI ÇIKARACAĞIM"

Şeyma Subaşı, “Duyduğunuz dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan acele etmeye gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteliyoruz ve hamilelik sürecimin tadını çıkarmak istiyoruz." dedi

. Şeyma Subaşı hamile olduğunu duyurduktan sonra paylaşımını ise hemen sildi.