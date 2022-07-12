Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder barıştı

Şeyma Subaşı, ayrıldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir kez daha barıştı. Mohammed Alsaloussi’nin Subaşı’nın kızı Melisa ile fotoğrafı ortaya çıktı…

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızının annesi Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik yolunda giden ilişkisini geçtiğimiz Mart ayında sonlandırdı.

Ayrılık sonrası kolundaki ‘Meedo’ dövmesini sildiren Şeyma Subaşı 'geri dönüş yok' mesajı verdi.

Evlenmesi beklenirken herkesi şoke eden bir karar alan Şeyma Subaşı, ayrılığı da şöyle duyurdu:

“Saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık”

“Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerin ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum.”

Barıştılar

Ancak aşıklar dayanamadı… Subaşı ile Meedo yeniden barıştı.

Çiftin Paris’te lüks bir otelde beraber kaldığı öğrenildi.

Meedo'nun Melisa ile çekilen görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.