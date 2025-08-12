Şeyma Subaşı kızı Melisa ile yine Afrika'ya gitti: "Söz vermiştik"

Acun Ilıcalı'nın eski eşi fenomen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Subaşı, kızı Melisa ile birlikte sürpriz yaparak 3 yıl önce gittiği Afrika'ya yeniden gitti.

Şeyma Subaşı yaptığı paylaşıma şunları yazdı:

"SÖZ VERDİK"

"Yıllar önce, geri döneceğimize söz verdik. Melisa büyüdü, onlar da büyüdü ve tekrar burada, dünyanın en büyülü yerlerinden Malawi'deyiz. Kızıma bugün onunla gurur duyduğumu ama benin onunla gurur duyup duymamamın önemli olmadığını söyledim. Önemli olan Allah'ın ona kendiyle gurur duyacağı anlar yaşatması.

"SEVGİYLE DOLU"

Dışarıdan bakanlar onları fakir gibi görebilir. Ama belki de... Onlar dünyanın en şanslı ruhları. Onlara dışarıdan yardım edildiği için değil, belki buna ihtiyaçları bile yok çünkü zaten her şeyle dolu olarak doğmuşlar. Sevgiyle dolu. Tevekkülle dolu. Teslimiyetle dolu ve çevrelenmiş.

Verenlerin bizler olduğunu düşünüyoruz, belki de gerçek zengin onlar. Bazı hisler paylaşılamayacak kadar özeldir, ama şunu biliyorum: burada olmak, bunu görmek, bunu hissetmek... Beni dünyanın en şanslılarından yapıyor. Sonsuza kadar taşıyacağım bir hediye veriyor."

Yıllar önce verdikleri sözü tuttuklarını belirten Subaşı, binlerce beğeni aldı.