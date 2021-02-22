Şeyma Subaşı: Kraliçe gibiyim

Şeyma Subaşı, sevgilisiyle art arda pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Instagram'da üç milyon takipçisi bulunan Acun Ilıcalı'nın eski eşi ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk dolu pozlarını yayınlamaya devam ediyor.

"GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Sevgilisine sarıldığı yeni fotoğrafları "Güvende hissediyorum. Çok seviliyorum. Seninle kraliçe gibiyim. Aşığım." mesajıyla paylaşan Şeyma Subaşı, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.