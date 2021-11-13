Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi ile barıştı

Dövme yaptıran Şeyma Subaşı, o sırada sevgilisinin yerde bağdaş kurmuş şekilde kızı Melisa’yla ilgilendiği halini paylaştı.

Şeyma Subaşı, iki kez ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya geldi.

Subaşı, barıştıklarını sosyal medyada duyurdu.

TAKİPÇİLERİ DE ŞAŞIRDI

Dövme yaptıran Subaşı, o sırada Alsolussi’nin yerde bağdaş kurmuş şekilde kızı Melisa’yla ilgilendiği halini paylaştı.

Bu kare, takipçilerini de şaşırttı.

“HİÇBİR ŞEY YAŞANMAMIŞ GİBİ”

Öyle ki ayrılığa dair herhangi bir açıklama yapmayan Subaşı için “sevgilisi ile birlikte ara verdiği paylaşımlarına hiçbir şey yaşanmamış gibi devam ediyor” yorumları yapıldı.