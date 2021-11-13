Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
644.596
-0.20%
BTXN Coin
21.56
-0.18%
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 9 C

    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi ile barıştı

    Dövme yaptıran Şeyma Subaşı, o sırada sevgilisinin yerde bağdaş kurmuş şekilde kızı Melisa’yla ilgilendiği halini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi ile barıştı

    Şeyma Subaşı, iki kez ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya geldi.

    Subaşı, barıştıklarını sosyal medyada duyurdu.

    TAKİPÇİLERİ DE ŞAŞIRDI

    Dövme yaptıran Subaşı, o sırada Alsolussi’nin yerde bağdaş kurmuş şekilde kızı Melisa’yla ilgilendiği halini paylaştı.

    Bu kare, takipçilerini de şaşırttı.

    Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı FOTO GALERİ

    “HİÇBİR ŞEY YAŞANMAMIŞ GİBİ”

    Öyle ki ayrılığa dair herhangi bir açıklama yapmayan Subaşı için “sevgilisi ile birlikte ara verdiği paylaşımlarına hiçbir şey yaşanmamış gibi devam ediyor” yorumları yapıldı.

    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi ile barıştı #1

    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi ile barıştı #2

    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi ile barıştı #3

    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi ile barıştı #4

    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi ile barıştı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir