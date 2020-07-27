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    Şeyma Subaşı: Modumu kendim belirlerim

    Şeyma Subaşı, son olarak pembe mayolu fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 10:22
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    Şeyma Subaşı: Modumu kendim belirlerim

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

    PEMBE MAYOLU ŞEYMA

    Şu sıralar Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilin tadını çıkaran Şeyma Subaşı, son olarak pembe mayosuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

    Subaşı'nın "Modumu kendim belirlerim" notuyla ve kalp emojisiyle yaptığı paylaşımına 130 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

    Şeyma Subaşı: Modumu kendim belirlerim #1

    Şeyma Subaşı: Modumu kendim belirlerim #2

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