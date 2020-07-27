Şeyma Subaşı: Modumu kendim belirlerim

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Şeyma Subaşı, son olarak pembe mayolu fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

PEMBE MAYOLU ŞEYMA

Şu sıralar Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilin tadını çıkaran Şeyma Subaşı, son olarak pembe mayosuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Subaşı'nın "Modumu kendim belirlerim" notuyla ve kalp emojisiyle yaptığı paylaşımına 130 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.