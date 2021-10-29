Şeyma Subaşı - Mohammed Alsaloussi yine ayrıldı

Şeyma Subaşı, ikinci şans verdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi yine terk etti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sosyal medya fenomeni eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinde yine mutlu sona gidemedi.

Geçtiğimiz yıldan beri ABD’de yaşayan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Subaşı, yine ayrıldı.

ACUN'UN EVİNE GİTTİ

Mısırlı sevgilisini ikinci kez terk eden Şeyma Subaşı, sekiz yaşındaki kızı Melisa ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleşti. Ablasını ve yakın arkadaşlarını da eve davet eden Subaşı, ayrılık acısını yakınlarıyla zaman geçirerek atlatmaya çalışıyor.

HAMİLEYDİ

Yaz başında evlenme teklifi alan ve hamile olduğunu açıklayan 31 yaşındaki fenomen, geçtimiz aylarda Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip, Türkiye’ye dönmüştü.