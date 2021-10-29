Euro
11.1916
0.39%
Dolar
9.6007
0.77%
Altın
553.17
0.39%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
584.000
-0.65%
BTXN Coin
23.28
-8.52%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Şeyma Subaşı - Mohammed Alsaloussi yine ayrıldı

    Şeyma Subaşı, ikinci şans verdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi yine terk etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şeyma Subaşı - Mohammed Alsaloussi yine ayrıldı

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sosyal medya fenomeni eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinde yine mutlu sona gidemedi.

    Geçtiğimiz yıldan beri ABD’de yaşayan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Subaşı, yine ayrıldı.

    ACUN'UN EVİNE GİTTİ

    Mısırlı sevgilisini ikinci kez terk eden Şeyma Subaşı, sekiz yaşındaki kızı Melisa ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleşti. Ablasını ve yakın arkadaşlarını da eve davet eden Subaşı, ayrılık acısını yakınlarıyla zaman geçirerek atlatmaya çalışıyor.

    HAMİLEYDİ

    Yaz başında evlenme teklifi alan ve hamile olduğunu açıklayan 31 yaşındaki fenomen, geçtimiz aylarda Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip, Türkiye’ye dönmüştü.

    Şeyma Subaşı - Mohammed Alsaloussi yine ayrıldı #1Şeyma Subaşı - Mohammed Alsaloussi yine ayrıldı #2Şeyma Subaşı - Mohammed Alsaloussi yine ayrıldı #3

    Şeyma Subaşı - Mohammed Alsaloussi yine ayrıldı #4Şeyma Subaşı - Mohammed Alsaloussi yine ayrıldı #5Şeyma Subaşı - Mohammed Alsaloussi yine ayrıldı #6Şeyma Subaşı - Mohammed Alsaloussi yine ayrıldı #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir