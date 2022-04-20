Petrol
108.46
1.13%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
607.722
1.43%
BTXN Coin
30.49
-1.51%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Şeyma Subaşı, sevgililerinin aldığı pahalı hediyeleri satıyor

    Şeyma Subaşı, eski sevgililerinin aldığı pahalı hediyeleri satıp yerine replika ürünler alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 10:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şeyma Subaşı, sevgililerinin aldığı pahalı hediyeleri satıyor

    Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayınca eski eşi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan 125 bin TL'lik nafakayı almayı bırakmıştı.

    Acun nafakayı kesti

    Hatta Ilıcalı da bu durumu, "Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yeni ilişkisi başladı ve bana 'Şu an paraya ihtiyacım yok' dedi." diyerek doğrulamıştı.

    Hediyeler paraya dönüşüyor

    Mısırlı sevgilisinden de ayrılan Şeyma Subaşı, para kazanmanın yolunu buldu. Subaşı, Acun Ilıcalı ve Mohammed Alsaloussi'nin kendisine hediyesi olan pahalı çanta, saat ve kıyafetleri tek tek satmaya başladı.

    Yerine replikalar geliyor

    Takvim'de yer alan habere göre, ikinci el lüks ürünler alan mağaza ile internet sitelerine onlarca kıyafet ile aksesuar sattığı konuşulan Şeyma Subaşı, yerine ise replika ürünler satın alıyor.

    Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma'ya hediyelerinden biri de Hermes'in fiyatı 1 milyon TL'yi bulan bu çantasıydı.

    Şeyma Subaşı, sevgililerinin aldığı pahalı hediyeleri satıyor #1

    Şeyma Subaşı, sevgililerinin aldığı pahalı hediyeleri satıyor #2

    Şeyma Subaşı, sevgililerinin aldığı pahalı hediyeleri satıyor #3

    Şeyma Subaşı, sevgililerinin aldığı pahalı hediyeleri satıyor #4


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirtli Halime Teyze ile görüştü
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirtli Halime Teyze ile görüştü

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geri sayım
    Gündem

    Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geri sayım

    Görüş Bildir