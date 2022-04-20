Şeyma Subaşı, sevgililerinin aldığı pahalı hediyeleri satıyor

Şeyma Subaşı, eski sevgililerinin aldığı pahalı hediyeleri satıp yerine replika ürünler alıyor.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayınca eski eşi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan 125 bin TL'lik nafakayı almayı bırakmıştı.

Acun nafakayı kesti

Hatta Ilıcalı da bu durumu, "Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yeni ilişkisi başladı ve bana 'Şu an paraya ihtiyacım yok' dedi." diyerek doğrulamıştı.

Hediyeler paraya dönüşüyor

Mısırlı sevgilisinden de ayrılan Şeyma Subaşı, para kazanmanın yolunu buldu. Subaşı, Acun Ilıcalı ve Mohammed Alsaloussi'nin kendisine hediyesi olan pahalı çanta, saat ve kıyafetleri tek tek satmaya başladı.

Yerine replikalar geliyor

Takvim'de yer alan habere göre, ikinci el lüks ürünler alan mağaza ile internet sitelerine onlarca kıyafet ile aksesuar sattığı konuşulan Şeyma Subaşı, yerine ise replika ürünler satın alıyor.

Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma'ya hediyelerinden biri de Hermes'in fiyatı 1 milyon TL'yi bulan bu çantasıydı.