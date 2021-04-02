“Buket Aydın ile Koltuk” programına katılan Şeyma Subaşı, üzerinde "Sevgilimin malıyım" yazan tişörtü nedeniyle çok konuşulmuştu. Şeyma o tişörte Buket Aydın'ın programında açıklık getirdi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu 'Koltuk' programının bu haftaki konuğu Şeyma Subaşı oldu.

Subaşı, geçtiğimiz günlerden Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin kendisine aldığı ve üzerinde "Sevgilimin malıyım" yazan bir tişört giymiş ve eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Şeyma Subaşı da Buket Aydın'ın programında bu konuya açıklık getirdi.

BUKET AYDIN, O TİŞÖRTÜ SORDU

Aydın, "Tişörtünde yazan ve sevgilimin malıyım anlamına gelen cümle olay oldu. Sosyal medyada olay olan, her yere haber olan, ve yine seni eleştirilerin hedefine çeken o tişörtün giyerken, üzerinde sevgilimin malıyım yazdığının farkında olarak mı giydin?" diye sordu.

Şeyma Subaşı: Sevgilimin malı olmaktan memnunum-Video

"SEVGİLİMİN MALI OLMAKTAN MEMNUNUM"

Subaşı da, "Ne anlama geldiğini biliyorum. Sonrasında zaten bilerek koymak istedim. Ben o malıyım lafını bir obje olarak görmüyorum. Zaten ben onun malı olmaktan da memnunum yani." ifadelerini kullandı.