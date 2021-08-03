Şeyma Subaşı: Tekne bizim değil

Türkiye’ye gelerek Bodrum’da tekne tatili yapan Şeyma Subaşı, ‘ülke yanarken tekne tatili yapıyorsun’ diye tepki alınca açıklama yaptı. Subaşı, “Biz de çok üzgünüz” dedi.

Şeyma Subaşı, kısa bir ayrılığın ardından barıştığı Mısırlı Mohammed Elsaloussi ile Bodrum’a geldi.

Haftalığı 150 bin euro (yaklaşık 1.5 milyon TL) olan mega yat kiralayan Mohammed Elsaloussi, teknelerini Gümbet’te bulunan bir otelin önüne demirledi.

Sevgilisi ile Türkiye tatilinin keyfini çıkaran Şeyma Subaşı ise gelen ‘ülke yanarken tekne tatili yapıyorsun’ eleştirilerine yanıt verdi.

“TEKNE BİZİM TEKNEMİZ DEĞİL”

Teknenin kendilerine ait olmadığını dile getiren Subaşı, “Hakkımda çıkan, ülkemiz yanarken teknede eğlendiğim haberleri asılsızdır. Tekne bizim teknemiz değildir. Ülkece bu görüntülere şahit olmak acı verici. Biz de herkes kadar yaşanan bu talihsiz olaylar adına çok üzgünüz. En kısa zamanda yangınların sona ermesi için dua ediyoruz.” dedi.

Subaşı’nın, bu açıklamayı sevgilisi ile tekne pozlarını paylaştıktan kısa bir süre sonra yapması da dikkatlerden kaçmadı.