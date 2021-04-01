Şeyma Subaşı, Türkiye'ye döndü

Bir süredir ABD'de olan ve Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Türkiye'ye geldi.

Miami'den Türkiye'ye dönen ve Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk ile adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

TÜRKİYE'TE MUTSUZ DÖNDÜ

Morali bozul görünen Şeyma Subaşı'nın arkadaşları ile yaptığı stresli sohbet dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan son bir haftadır sosyal medya kullanmayan Subaşı’nın estetik yaptığı ve burnunun düştüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddiaları yalanlayan Şeyma Subaşı, yayınladığı fotoğrafa düştüğü notla; Instagram hesabının saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Subaşı, açıklamasında; "Biliyorum senelerdir Instagram'da aktif olarak hayatımı paylaşıyorum. Uzun zamandır yapmak istediğim sosyal medya detoksunu sonunda bir veya birkaç hater'ım (ben onları lover'ım olarak görüyorum) sayesinde gerçekleştirdim. Her zaman bizim için kötü gibi gözüken şeylerin içinde iyiyi görmeyi amaçlamışımdır.

"DETOX BANA İYİ GELDİ"

Instagram'ımı hemen geri almama rağmen bunu bir işaret olarak görüp, telefonumdan uygulamayı silme kararı aldım. Bu 1 hafta boyunca sosyal medya hesabını çok aktif kullanan biri olarak daha önceden olsa çok telaş yapıp, büyük bir eksiklik olarak tanımlayabileceğim bu hissin aslında bana iyi geldiğini fark ettim. O yüzden size motivasyon ve ilham veren tüm paylaşımlara bana iyi gelen bir periyotta devam etme kararı aldım.

"ERKEK ARKADAŞIMLA EŞSİZ ANLAR YAŞADIM"

Eminim bu süre zarfında neler yaptığımı merak edenler vardır. Beş gün boyunca bol bol günlük yazdım, normalde yaptığım meditasyon süresini uzattım, bol bol dua ettim, kendimle daha fazla vakit geçirdim. Bana 'Motivator' demeye başlayan erkek arkadaşımla her zaman olduğu gibi eşsiz anlar yaşadım. Kız arkadaşlarımla uzun bir seyahat öncesi daha fazla zaman geçirdim ve tabii ki partiledim. Şimdi; nerede kalmıştım?" ifadelerini kullanmıştı.