Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı! Yeni sevgilisi Formula E CEO'su

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Eski kocası ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'yı geçtiğimiz günlerde öve öve bitiremeyen Şeyma Subaşı, Dominik'in ardından Meksika'ya uçtu
Meedo'dan ışık hızında boşanan Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Subaşı'nın yeni aşkı da oldukça zengin.
Formula E CEO'su
Meksika'da Formula E yarışlarını izlemeye giden Şeyma Subaşı'nın neden oraya gittiği ortaya çıktı. Subaşı'nın Meksika'da olma sebebinin Formula E CEO'suna gönlünü kaptırması olduğu iddia edildi.
53 yaşında
İddialara göre yeni aşk 53 yaşındaki Alejandro Agag. Şeyma Subaşı ve Agag'ın beraber bir yemekte pozunun olması da sosyal medyada iddiaları artırdı.
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