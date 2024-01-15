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Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı! Yeni sevgilisi Formula E CEO'su

Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı! Yeni sevgilisi Formula E CEO'su Survivor'ın çekildiği Dominik'ten ayrılan Şeyma Subaşı, Meksika'ya uçtu. Subaşı iddialara göre Formula E CEO'su ile yeni aşka yelken açtı.