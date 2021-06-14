Euro
10.1087
-0.54%
Dolar
8.3403
-0.64%
Altın
498.99
-1.53%
Borsa
1.462
0.1%
Bitcoin
326.162
8.24%
EXEN Coin
33.48
3.26%
20ºC
İstanbul
Yağmur 20 C

    Şeyma Subaşı yorum istemiyor

    Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mohammed Alsaloussi hakkında çıkan haberlerden sonra, Instagram gönderilerini yoruma kapattı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 12:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şeyma Subaşı yorum istemiyor

    Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mohammed Alsaloussi hakkında çıkan haberlerden sonra radikal bir karar aldı.

    Mısırlı gazeteci Amer Fouad, Mohammed Alsaloussi ismini hiç duymadığını ve bu ülkede adından söz edilen bir iş adamı da olmadığını belirterek, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında, "Milyarder falan olamaz." yorumunda bulunmuştu.

    YORUMLARDAN SIKILDI

    Şeyma Subaşı, son dönemde sevgilisi hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram'daki yorumlara sınırlama getirdi. Subaşı'nın, yorumları sadece takip ettiği kişilere açması dikkat çekti.

    Şeyma Subaşı yorum istemiyor #1

    Şeyma Subaşı yorum istemiyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir