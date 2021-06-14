Şeyma Subaşı yorum istemiyor

Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mohammed Alsaloussi hakkında çıkan haberlerden sonra, Instagram gönderilerini yoruma kapattı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mohammed Alsaloussi hakkında çıkan haberlerden sonra radikal bir karar aldı.

Mısırlı gazeteci Amer Fouad, Mohammed Alsaloussi ismini hiç duymadığını ve bu ülkede adından söz edilen bir iş adamı da olmadığını belirterek, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında, "Milyarder falan olamaz." yorumunda bulunmuştu.

YORUMLARDAN SIKILDI

Şeyma Subaşı, son dönemde sevgilisi hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram'daki yorumlara sınırlama getirdi. Subaşı'nın, yorumları sadece takip ettiği kişilere açması dikkat çekti.