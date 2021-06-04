Euro
10.5575
-0.12%
Dolar
8.7096
0.08%
Altın
523.62
0.03%
Borsa
1.428
0%
Bitcoin
328.022
0.62%
EXEN Coin
33.94
2.84%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Şeyma Subaşı, yüzüğünü gösterdi

    Milyarder sevgilisinden evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2021 - 07:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şeyma Subaşı, yüzüğünü gösterdi

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile birlikte.

    Aşk fotoğraflarını  sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, sonunda sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

    YÜZÜĞÜN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

    Tekliften saatler sonra Şeyma Subaşı, sosyal medyadan yüzüklü paylaşım yaptı. Subaşı'na sevgilisi tarafından hediye edilen yüzüğün değeri de ortaya çıktı. Şeyma Subaşı'na, milyarder sevgilisi tam 801 bin 540 TL değerinde Tiffany & Co marka bir tektaş yüzük hediye etti.

    İşte Şeyma Subaşı'nın 800 bin liralık yüzüğü;

    Şeyma Subaşı, yüzüğünü gösterdi #1Şeyma Subaşı, yüzüğünü gösterdi #2

    Şeyma Subaşı, yüzüğünü gösterdi #3Şeyma Subaşı, yüzüğünü gösterdi #4Şeyma Subaşı, yüzüğünü gösterdi #5Şeyma Subaşı, yüzüğünü gösterdi #6Şeyma Subaşı, yüzüğünü gösterdi #7Şeyma Subaşı, yüzüğünü gösterdi #8Şeyma Subaşı, yüzüğünü gösterdi #9

    Şeyma Subaşı, yüzüğünü gösterdi #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir