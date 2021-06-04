Şeyma Subaşı, yüzüğünü gösterdi

Milyarder sevgilisinden evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile birlikte.

Aşk fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, sonunda sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

YÜZÜĞÜN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Tekliften saatler sonra Şeyma Subaşı, sosyal medyadan yüzüklü paylaşım yaptı. Subaşı'na sevgilisi tarafından hediye edilen yüzüğün değeri de ortaya çıktı. Şeyma Subaşı'na, milyarder sevgilisi tam 801 bin 540 TL değerinde Tiffany & Co marka bir tektaş yüzük hediye etti.

İşte Şeyma Subaşı'nın 800 bin liralık yüzüğü;