Şeyma Subaşı'dan ayrılık iddialarına cevap

Bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı belirtildi. Subaşı ayrılık iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Şeyma Subaşı uzun bir süredir, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyor.

Hamile olduğunu ve evleneceğini açıklayan Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaparak, bebeğini kaybettiğini duyurdu.

"STRES YÜZÜNDEN BEBEĞİMİ KAYBETTİM"

Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım.

Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Yas tutmak ve bu duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

TEK BAŞINA GÖRÜNTÜLENDİ

Şeyma Subaşı, önceki gün Ibiza'da görüntülendi.

Arkadaşlarıyla tatil yapan Subaşı'nın yanında sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin olmaması ve parmağına tektaşını takmaması ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

"İSTERSEM EĞER KENDİM DUYURURUM"

Şeyma Subaşı ise hakkında çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili, "Beni biraz bırakın. İnsanın kaybına saygınız olsun. Cevap vermek ya da konuşmak zorunda değilim.

İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim. Lütfen, biraz saygı.

Türk basınında hakkımda çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. O yüzden her açıklamamı İngilizce yazıyorum" ifadelerini kullandı.



