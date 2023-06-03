Şeyma Subaşı'na 1 aylık eşinden bikinili paylaşım yasağı Sosyal medya hesabından yaptığı bikinili ve cesur pozlarıyla gündem olan Şeyma Subaşı, 1 ay önce evlendiği Mısırlı iş insanı eşini Meedo’dan veto yediğini açıkladı.

ensonhaber.com

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay dünyaevine girdi.

Bir ayrılıp bir barıştığı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan Subaşı, düğün paylaşımlarıyla bir kez daha adından söz ettirmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan genç isim, sık sık cesur kareleriyle gündeme geliyor.

İtiraf etti

Zaman zaman da eleştirilerin odağında olan Subaşı'ndan yeni bir itiraf geldi.

Bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma Subaşı, eşinin bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

"Meedo biraz rahatsız oluyor"

Yaptığı paylaşımda bikini reklamı yapan Subaşı, üzerindeki kıyafetini çıkarmadı. Bikinisini göstermeden kumaşından bahsederek, “Bebek arkadaşımın yaptığı bikiniyi giyiyorum. Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden göstermiyorum.” dedi.

Eşinden veto yiyen genç ismin bir sonraki paylaşımları merak konusu oldu.