Şeyma Subaşı'ndan eski sevgilisi Meedo'ya sosyal medyadan gönderme

Sosyal medyadan bikinili pozlarına paylaşan ve altına, "Bu hayatta saf, nazik ve iyi bir ruha sahip olmak ve kendine güvenmekten daha önemli bir şey yok" yazan Şeyma'nın paylaşımı gündem oldu.

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra yeni aşklara yelken açan Şeyma Subaşı, uzun süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beraberdi.

Bir dönem ayrılan ancak daha sonra yeniden barışan ve evlilik hazırlığı yapan Subaşı, geçtiğimiz hafta kötü haberi duyurdu.

Mısırlı iş insanından ani bir şekilde ayrılan Şeyma Subaşı, ilk açıklamayı ise sosyal medya üzerinden yaptı.

İkilinin neden ayrıldığı netleşmezken, magazin basını üzerinden çeşitli iddialar gündeme geldi.

Bu iddialara karşı sessiz kalan Şeyma, sosyal medya hesabından bikinili karelerini yayınlandı.

Yayınladığı bu karelere düştüğü not ise eski aşkına gönderme olarak algılandı.

Ayrılık hakkında açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık.

Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık.

Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" açıklamasını yaptı.

BİKİNİLİ GÖNDERME

Ayrılık sonrası Instagram hesabından denizde çekilmiş bir pozunu paylaşan Şeyma Subaşı altına not düşmeyi ihmal etmedi.

Şeyma, "Kendini yeterince sev ve saygı duy. Her anın kıymetini bil. Bu hayatta saf, nazik ve iyi bir ruha sahip olmak ve kendine güvenmekten daha önemli bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Subaşı'nın bu paylaşımı, eski aşkı Meedo'ya gönderme olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları, "Eski sevgilin saf, nazik ve iyi bir ruha sahip değil miydi?" şeklinde yorumlarda bulundu.