Şeyma Subaşı'ndan nafaka açıklaması

Temmuzda Ibiza’da evleneceğini söyleyen 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, "Evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar" dedi.

Önceki gün Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’den romantik bir evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, hakkında yazılanlara cevap verdi.

Hayatının zirvesini yaşadığını söyleyen Subaşı, "Herkes her şeyi konuşuyor, Türkler her şeyi biliyor zaten. Daha evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar, boşanırsam ne kadar alacağımı, nafakamı konuşuyorlar.

"EVLENMEDEN ÇOCUK OLMAZ"

Temmuz ayında Ibıza'da evleniyorum, Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten." dedi.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile evlenmeden önce kızı Melisa'ya hamileydi. Hatta Melisa Ilıcalı, anne ve babasının düğününe katılmıştı.