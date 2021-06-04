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    Şeyma Subaşı'ndan nafaka açıklaması

    Şeyma Subaşı'ndan nafaka açıklaması

    Temmuzda Ibiza’da evleneceğini söyleyen 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, "Evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 12:05
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    Önceki gün Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’den romantik bir evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, hakkında yazılanlara cevap verdi.

    Hayatının zirvesini yaşadığını söyleyen Subaşı, "Herkes her şeyi konuşuyor, Türkler her şeyi biliyor zaten. Daha evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar, boşanırsam ne kadar alacağımı, nafakamı konuşuyorlar.

    "EVLENMEDEN ÇOCUK OLMAZ"

    Temmuz ayında Ibıza'da evleniyorum, Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten." dedi.

    Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile evlenmeden önce kızı Melisa'ya hamileydi. Hatta Melisa Ilıcalı, anne ve babasının düğününe katılmıştı.

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